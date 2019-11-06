Пассажиры вынужденно севшего в Китае рейса из Томска отправляются во Вьетнам

06.11.19 14:48

© РИА Новости. Нина Зотина

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Пассажиры Boeing-757-200 авиакомпании Azur Аir, летевшего из Томска на остров Фукуок (Вьетнам) и вынужденно севшего в международном аэропорту Сиань (Китай), вылетели в пункт назначения, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Посадка пассажиров на резервное воздушное судно завершена, самолет готовится к взлету, который, ориентировочно, произойдет в 15:10 мск ", - сказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Жалоб от пассажиров не поступало, уточнила она.

Как сообщалось, посадка была произведена в 01:15 мск в среду. На борту находился 241 пассажир и 7 членов экипажа. Решение о посадке в Сиане принял командир воздушного судна из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности. В Китае пассажиры были переведены в терминал аэропорта, авиакомпания предоставила напитки и питание.