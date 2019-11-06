"Дни Золотого кольца" пройдут в Москве и Ярославле для привлечения туристов

06.11.19 14:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Акция "Дни Золотого кольца" состоится в Москве и Ярославле с 7 по 14 ноября, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.

"Акция очень важна для популяризации маршрута "Золотое кольцо" среди частных туристов и профессионалов туристического бизнеса", - сказала она.

В свою очередь директор по экскурсионной работе туроператора "Магазин путешествий" Светлана Потапова отметила, что в рамках акции состоится несколько мероприятий.

"7 ноября в штаб-квартире Российского географического общества состоится церемония открытия "Дней Золотого кольца" в Москве. В ходе акции мы запланировали розыгрыш призов и масштабную рекламную кампанию, которая поможет продвинуть на туристическом рынке маршруты Золотого кольца России", - рассказала Потапова.

Для блогеров и журналистов организуют пресс-тур в Ярославль, отметила она.

По словам заведующего кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета имени Демидова Андрея Данилова, акция преследует сразу несколько целей: имиджевую, информационную и коммерческую.

"Очень важно рассказать туристам и турагентствам о новых маршрутах Золотого кольца. Акция поможет актуализировать информацию о самых интересных и новых местах в этих городах", - сказал Данилов.

Говоря об участниках акции, Потапова отметила, что любой желающий сможет познакомиться со всеми маршрутами, которые существуют в Золотом кольце. "Сейчас около 150 маршрутов. Постоянно появляются новые направления. Мы об этом будем рассказывать туристам и представителям 300 турагентств, которые собираются поучаствовать в акции", - сказала она.

Директор считает, что подобные мероприятия необходимы для привлечения внимания к внутреннему туризму.

"Мы проводили подобные акции в прошлом и заметили, что это дает эффект. В некоторые регионы турпоток увеличивается на 50%, наблюдается всплеск интереса", - отметила она.

Данилов полагает, что Золотое кольцо - бренд мирового уровня и больше, чем просто маршрут.

"Это целая сеть направлений для туризма. 9 городов Золотого кольца - эти лишь скелет маршрута. От него есть множество ответвлений", - сказал он.

Булах добавила, что Союз городов Золотого кольца в будущем планирует всячески продвигать на туристическом рынке города, которые входят в маршрут. "Мы точечно работаем с туроператорами и с теми, кто создает новые направления в рамках Золотого кольца. Наша главная задача - связать воедино города, объекты, туристов и представителей туристического рынка", - сказала она.

Маршрут Золотое кольцо России придумал в 1967 году журналист Юрий Бычков. В него входят девять городов: Ярославль, Владимир, Суздаль, Иваново, Сергиев Посад, Кострома, Ростов Великий, Перславль-Залесский и Углич.