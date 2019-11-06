Опыт Кубани ляжет в основу создаваемого Всероссийского казачьего общества

06.11.19 15:02

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда планирует распространить положительный опыт Кубанского казачьего войска на другие регионы страны, где действуют реестровые и нереестровые казачьи формирования.

"В качестве основы своей деятельности на посту атамана Всероссийского казачьего общества возьму организацию службы и деятельности Кубанского казачьего войска. Я не закрываюсь исключительно границами Кубани, однако многое из кубанского опыта можно реализовать. Это будет огромный шаг в развитии всего казачества России", - заявил Долуда на встрече с журналистами в среду.

В качестве положительных примеров атаман привел создание в регионах и на всероссийском уровне молодежных общественных организаций - аналогов кубанского Союза казачьей молодежи.

Еще одним важным элементом патриотического воспитания, развития и поддержки подрастающего поколения Долуда видит в создании системы казачьего образования - казачьих групп в детских садах, классов казачьей направленности при школах, других профильных учебных заведений.

"Наш собственный опыт показал, что из таких учебных заведений выходят уже сформировавшиеся личности, патриоты, знающие, что такое Родина, долг и честь. Если удастся эти идеи реализовать по всей стране, я буду счастлив", - подчеркнул он.

Долуда также отметил необходимость приведения всех вошедших во Всероссийское казачье общество реестровых войск к единой форме. "Привести все войска к единообразию в форме, как это прописано в указе президента России - для каждого реестрового войска своя форма", - сказал он.

Экономическая основа деятельности казачества в России должна обеспечиваться за счет передачи реестровым казачьим обществам в долгосрочную аренду без торгов земли для организации различных форм сельскохозяйственного производства.

"Сегодня в Краснодарском крае в аренде у районных казачьих обществ - более 21 тыс. га земли сельхозназначения. Мы будем работать над тем, чтобы во всех территориях, где действуют реестровые казачьи общества, земля выделялась на аналогичных условиях. Моя позиция, что таким правом должны наделяться не первичные организации, а районные или юртовые реестровые казачьи общества", - сказал Долуда.

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал указ о назначении Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.

Также в соответствии с федеральным законом "О государственной службе российского казачества" утвержден устав Всероссийского казачьего общества.

Согласно документу, правительство РФ за три месяца должно обеспечить размещение органов Всероссийского казачьего общества в Москве и предоставить ему в 2019 году субсидий из федерального бюджета на осуществление его деятельности.

Правительству предписано предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на предоставление субсидий Всероссийскому казачьему обществу.