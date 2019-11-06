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06.11.19 15:16
Грудинин намерен обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда
"Конечно, будем обжаловать",- сказал Грудинин на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.
"У нас было пять рейдерских атак, ни один рейдер не получил то, что он хотел. Сейчас самое сложное, но мы будем биться", - сказал он.
В конце октября арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Грудинину, выдвигавшемуся в президенты России в минувшем году, взыскав с него 1,066 млрд рублей.
Акционеры совхоза добивались взыскания с Грудинина 2,1 млрд руб. в счет компенсации понесенных совхозом убытков и упущенной выгоды.
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