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Аэрофлоту запретили возить "санкционку" из Европы в Азию через "Шереметьево"

© РИА Новости. Владимир Астапкович
6 ноября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" с июля этого года перестал возить транзитом через "Шереметьево" санкционные продовольственные товары из ЕС в страны Азии: по данным источника "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, запрет на операции по их перегрузке ввела Шереметьевская таможня. Для содействия в снятии запрета гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев обратился к главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину.

В письме Савельева, отправленном на имя министра в конце октября (источник ознакомился с его содержанием), говорится, что перевозки грузов из ЕС в Азию "Аэрофлот" выполняет более 30 лет. Товары доставляются пассажирскими рейсами с посадкой в базовом для компании аэропорту "Шереметьево". Однако с 29 июля "без предварительного уведомления ПАО "Аэрофлот" Шереметьевской таможней запрещены какие-либо операции, связанные с перегрузкой товаров", ввоз которых находится под запретом до 2021 года.

Это решение, пишет Савельев, наносит "значительный экономический ущерб крупнейшему российскому авиаперевозчику и, в целом, национальным интересам России в развитии ее транспортного транзитного потенциала". Глава "Аэрофлота" предупреждает, что при сохранении запрета "коммерчески успешная воздушная сеть заполнится иностранными авиаперевозчиками, которые будут перевозить (санкционные - ИФ) товары над РФ, но с посадкой в аэропортах Казахстана или других стран ЕАЭС". Он просит Минэкономразвития инициировать внесение дополнений в указ президента от 6 августа 2014 года №560, которые бы разрешили транзитные авиаперевозки "санкционки" при условии, что товары будут перегружаться в "Шереметьево" с одного воздушного судна на другое и далее убывать за пределы РФ.

В "Аэрофлоте" подтвердили факт отправки письма, от других комментариев воздержались. В Минэкономразвития не ответили на запрос "Интерфакса". По словам источника, близкого к "Аэрофлоту", запрет таможни связан с изменениями, внесенными в указ №560 в начале июля: в них четко прописана возможность транзитных перевозок "санкционки" автомобильным и железнодорожным транспортом, но ничего не сказано про авиационный. "Судя по всему, таможня расценила это как запрет на транзитные авиаперевозки", - пояснил собеседник агентства. При этом, по его данным, таможенники ранее также обращались в профильные ведомства для снятия правовой коллизии.

"В соответствии с указом президента №560 ввоз на территорию РФ отдельных видов сырья и продовольствия разрешается при осуществлении транзитных международных перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом с использованием средств идентификации на основе ГЛОНАСС. Транзитные перевозки через территорию РФ воздушным транспортом действующими нормами законодательства не предусмотрены", - заявил "Интерфаксу" представитель ФТС. "В связи с этим осуществление перегрузки санкционных продовольственных товаров, доставляемых из Европы в Азию воздушным транспортом, в настоящее время не представляется возможным", - добавил собеседник.

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