Число вице-премьеров Крыма сократилось почти вдвое

06.11.19 15:41

© РИА Новости. Алексей Ничукин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма на внеочередном заседании в среду согласовал назначение на должности вице-премьеров республики шести чиновников, которые ранее занимали аналогичные должности, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"В Государственный совет в установленном порядке поступили предложения главы республики о согласовании назначения на должности следующих заместителей председателя совета министров: Юлии Жуковой, Евгения Кабанова, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова, Ирины Кивико (. . .) и Павла Королева", - сказал на заседании председатель парламента Владимир Константинов.

Еще двое вице-премьеров Крыма - Андрей Рюмшин и Елена Романовская - были утверждены 23 октября.

По данным сайта регионального правительства, крымский Совмин до последнего времени включал 12 заместителей председателя, один из которых - Виталий Нахлупин - с осени прошлого года находится под следствием.

Парламент Крыма в среду освободил Нахлупина от должности. Кроме того, глава республики Сергей Аксенов сообщил в соцсетях, что в отставку уходят еще трое заместителей председателя совета министров - Дмитрий Полонский, Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк, которые работали в правительстве с момента воссоединения полуострова с РФ.

Правительство Крыма сложило свои полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики. Как заявлял Аксенов, новый состав будет сформирован до конца 2019 года, до этого чиновники работают в статусе "исполняющий обязанности".