Новак: РФ продолжает предлагать Киеву мирное урегулирование газовых споров

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Российская сторона продолжает предлагать украинским коллегам мирное урегулирования судебных споров как условие для продолжения переговоров по транзиту газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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"Что касается иска Стокгольмского арбитража, разбирательство продолжается. "Газпром" подал апелляцию, и в следующем году она будет рассматриваться. Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления взаимоотношений, продолжения долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу, касающегося мирного урегулирования всех вопросов относительно судебных разбирательств. Это базовая основа, чтобы нормально работали между собой коммерческие организации на перспективу. Это одно из условий нашего пакетного соглашения, которое мы обсуждали с Украиной и Еврокомиссией в рамках общих подходов взаимоотношений с 1 января по поставкам и транзиту газа", - сказал он.
"Второй абсурдный иск, который украинская сторона подала, на $11 млрд - ещё даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен еще преждевременно. По сути мы понимаем, что требования, которые заявлены в иске - другого слова нет, как слова абсурд", - отметил министр.
"Также как и решение антимонопольной украинской службы, когда они насчитали $6,4 млрд за якобы нарушение антимонопольного законодательства "Газпромом" при использовании газотранспортной системы Украины. То есть это чисто решение, на мой взгляд, политическое, конъюнктурное, внутриукраинское, и оно, по моему мнению, также абсурдное и подлежит полностью отмене", - настаивает Новак.
Ранее сегодня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и уполномоченный правительства Германии Георг Граф Вальдерзее в Санкт-Петербурге обсудили взаимодействие монополии и Украины в газовой сфере с 2020 года.
Как говорится в сообщении "Газпрома", Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. "Первый - урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной. Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране", - поясняет монополия.
"Второй важный вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок. Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной", - отмечает "Газпром".
Кроме того, в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора, напоминает газовый концерн. "Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - подчеркивается в пресс-релизе.