Новак: РФ продолжает предлагать Киеву мирное урегулирование газовых споров

06.11.19 16:02

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Российская сторона продолжает предлагать украинским коллегам мирное урегулирования судебных споров как условие для продолжения переговоров по транзиту газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается иска Стокгольмского арбитража, разбирательство продолжается. "Газпром" подал апелляцию, и в следующем году она будет рассматриваться. Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления взаимоотношений, продолжения долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу, касающегося мирного урегулирования всех вопросов относительно судебных разбирательств. Это базовая основа, чтобы нормально работали между собой коммерческие организации на перспективу. Это одно из условий нашего пакетного соглашения, которое мы обсуждали с Украиной и Еврокомиссией в рамках общих подходов взаимоотношений с 1 января по поставкам и транзиту газа", - сказал он.

"Второй абсурдный иск, который украинская сторона подала, на $11 млрд - ещё даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен еще преждевременно. По сути мы понимаем, что требования, которые заявлены в иске - другого слова нет, как слова абсурд", - отметил министр.

"Также как и решение антимонопольной украинской службы, когда они насчитали $6,4 млрд за якобы нарушение антимонопольного законодательства "Газпромом" при использовании газотранспортной системы Украины. То есть это чисто решение, на мой взгляд, политическое, конъюнктурное, внутриукраинское, и оно, по моему мнению, также абсурдное и подлежит полностью отмене", - настаивает Новак.

Ранее сегодня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и уполномоченный правительства Германии Георг Граф Вальдерзее в Санкт-Петербурге обсудили взаимодействие монополии и Украины в газовой сфере с 2020 года.

Как говорится в сообщении "Газпрома", Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. "Первый - урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной. Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране", - поясняет монополия.

"Второй важный вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок. Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной", - отмечает "Газпром".

Кроме того, в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора, напоминает газовый концерн. "Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - подчеркивается в пресс-релизе.