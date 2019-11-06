Велодорожка по нацпарку "Куршская коса" длиной 41 км может появиться через 1,5 года

06.11.19 16:08

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Велодорожку по всей протяженности нацпарка "Куршская коса" длиной 41 км могут построить за полтора года, сообщил журналистам в среду директор учреждения Анатолий Калина.

"41 км велодорожки с правой стороны от дороги, ширина ее будет три метра. Зимой, возможно, будет использоваться как лыжная траса. Это то, что действительно необходимо Куршской косе, люди могли бы оставлять автомобили в Зеленоградске и дальше перемещаться на велосипедах", - сказал Калина.

По его словам, в настоящее время проект, прошедший экспертизу экологическую, находится в Главгосэкспертизе. Строительство можно начать в 2020 году, и оно продлится около полутора лет.

"Покрытие будет создано на основе базальтовых песков, стекловолокна. Оно будет повторять рельеф, чтобы у посетителей было ощущение, что они едут по парку. Планируется сделать 6-8 остановочных мест. Укладка будет идти со скоростью 200 м в сутки, то есть 41 км за год-полтора проложить можно. В 20-м году начнем" - отметил директор нацпарка.

Первое, что будет сделано в рамках нацпроекта "Экология", отметил он, - поставлены счетчики учета туристов. "Также необходимо выделение средств на полимерные материалы для прокладки пешеходных дорожек, дерево мало служит, а так хватит на 20-30 лет. Мы сделаем наш парк одним из лучших в России. На самом деле, так и есть", - подчеркнул Калина.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время правительство региона работает над расширением дороги. "Она областная и не соответствует этому уровню. С 23-го года планируем начать строительство. Расширение будет на 15-20 см, будут оборудованы парковочные места", - сказал директор.

Национальный парк "Куршская коса" является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). По ее примеру в рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году планируется создать не менее 24 новых ООПТ на территории 5 млн га.