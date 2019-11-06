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06.11.19 16:13
Застреливший в Забайкалье сослуживцев Шамсутдинов на следствие не жалуется
"Нет, на давление со стороны следствия не жалуется, ему задают вопросы, он отвечает",- сказал Шамсутдинов.
При этом, рассказал он, Р.Шамсутдинов утверждает, что его избили при задержании.
"Он сказал, что сдался добровольно, но очень сильно избили, думал умру", - передал С.Шамсутдинов слова сына.
Отец солдата-срочника также сообщил, что сын не жалуется на условия содержания в СИЗО.
"Никаких жалоб, содержание вполне сносное, в камере все новое, аккуратное, их там четыре человека. Сын сказал, что кормят в СИЗО в десятки раз лучше, чем кормили в части", - сказал Шамсутдинов.
25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены.
В Минобороны РФ заявляли, что у стрелявшего мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.
Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.
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