Отец застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника утверждает, что сын действовал осознанно, отвечая на насилие

06.11.19 16:18

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, после встречи с ним в СИЗО рассказал со слов сына, что его действия стали ответом на насилие и неуставные отношения в части.

"Во время встречи он ничего про случившееся не рассказывал, единственное, что дал понять, что действовал осознанно, это был ответ на насилие, это была крайняя точка", - сказал "Интерфаксу" Салимчан Шамсутдинов.

При этом на вопрос агентства, стали ли причиной происшествия неуставные отношения в части, он ответил: "Неуставные отношения, конечно, а какая еще (причина), он же не невменяемый был".

По словам Шамсутдинова, сын после инцидента внешне не изменился.

"Сразу стал наблюдать за ним, он такой же спокойный, рассудительный, улыбнулся. Изменилось то, как он на меня смотрит, у него взгляд не юноши, а тяжелый взгляд, мужской, как будто в душу смотрит", - рассказал он.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены.

В Минобороны РФ заявляли, что у стрелявшего мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.