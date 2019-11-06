Объединяя усилия: Тихоокеанский медкластер создадут на Сахалине
  
Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
   
В новом формате: Москва и Дели определили перспективы взаимодействия в сфере ВТС
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10
 
Главные события
06.11.19 16:18

Отец застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника утверждает, что сын действовал осознанно, отвечая на насилие

© РИА Новости. Виталий Тимкив
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, после встречи с ним в СИЗО рассказал со слов сына, что его действия стали ответом на насилие и неуставные отношения в части.

"Во время встречи он ничего про случившееся не рассказывал, единственное, что дал понять, что действовал осознанно, это был ответ на насилие, это была крайняя точка", - сказал "Интерфаксу" Салимчан Шамсутдинов.

При этом на вопрос агентства, стали ли причиной происшествия неуставные отношения в части, он ответил: "Неуставные отношения, конечно, а какая еще (причина), он же не невменяемый был".

По словам Шамсутдинова, сын после инцидента внешне не изменился.

"Сразу стал наблюдать за ним, он такой же спокойный, рассудительный, улыбнулся. Изменилось то, как он на меня смотрит, у него взгляд не юноши, а тяжелый взгляд, мужской, как будто в душу смотрит", - рассказал он.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены.

В Минобороны РФ заявляли, что у стрелявшего мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.11.19 16:27
Сванидзе: система распознавания лиц в Москве нарушает закон о персональных данных
.
  06.11.19 15:31
Модернизация гостиницы "Космос" началась в Москве
.
  06.11.19 15:24
Аэрофлоту запретили возить "санкционку" из Европы в Азию через "Шереметьево"
.
  06.11.19 12:25
Турникеты московского метро оснастят системой видеонаблюдения
.
  06.11.19 11:23
Москвичи оценят работу городской УК
.
  06.11.19 11:18
Станция Коммунарской ветки метро будет выполнена в стиле супрематизма
.
  06.11.19 10:13
Мосгорсуд подтвердил родительские права участников акции 27 июля семьи Проказовых
.
  05.11.19 14:36
Около 4 тыс. человек примут участие в марше на Красной площади 7 ноября
.
  05.11.19 14:21
Утверждены названия пяти станций Большой кольцевой линии московского метро
.
  05.11.19 13:43
В Мосгордуме обещают учесть мнения горожан перед принятием столичного бюджета


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket