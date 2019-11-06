Сванидзе: система распознавания лиц в Москве нарушает закон о персональных данных

06.11.19 16:27

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Применение системы видеораспознавания лиц в Москве незаконно, считает член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе.

"Думаю, это незаконно, но, по всей видимости, будет применяться", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в среду.

Он считает применение этой системы "очевидным нарушением закона о персональных данных, но для тех, кто применяет систему, это не очевидно".

"Нужно сопротивляться (применению системы - ИФ), но возможности для этого невелики", - считает Сванидзе.

Ранее Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения исковое заявление москвички Алены Поповой, которая просила суд запретить применение технологии видеоидентификации лиц на территории столицы.

В 2017 году в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая помогает властям города и правоохранительным органам в вопросах обеспечения безопасности.