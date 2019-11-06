Филиал Пушкинского музея появится в Екатеринбурге

06.11.19 16:34

© РИА Новости. Сергей Пятаков

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Филиал государственного музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина создадут в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политик Свердловской области.

"Пушкинский музей со всей его фантастической историей, со всеми его мифами, со всеми его возможностями приходит в Екатеринбург. Это будет центр, связанный с образованием и просвещением, нашумевшими выставками, с его мощными возможностями, который будет поражать и образовывать. В Екатеринбурге уже действительно фантастическая база, связанная с современным искусством. В этом смысле город, можно сказать, образцовый", - приводятся в сообщении слова директора Пушкинского музея Марины Лошак.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду обсудил с Лошак вопросы передачи екатеринбургского центра современного искусства в состав музея в следующем году.

"Губернатор выразил уверенность, что это позволит создать современный культурный и образовательный центр, который откроет новые возможности и для жителей региона, и для музея", - отмечается в пресс-релизе.