Число отравившихся обедом сотрудников петербургской "Ленты" увеличилось до 39

06.11.19 16:41

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Почти 40 сотрудников ООО "Лента", пообедавших в служебной столовой в Петербурге, госпитализированы с кишечной инфекцией.

"К настоящему времени госпитализированы 39 человек", - сообщили "Интерфаксу" в среду в городском управлении Роспотребнадзора.

Накануне ведомство сообщило, что с 3 по 5 ноября кишечная инфекция была зарегистрирована в 55 случаях (53 - сотрудники центрального офиса ООО "Лента", один - работник пищеблока, один - родственник заболевшего сотрудника). На 5 ноября в больницу им. Боткина были госпитализированы 26 заболевших. У людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой ООО "Лента", где питание организовано по типу "шведский стол. В отношении столовой ООО "Лента" составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности.

В компании "Лента" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента. "Да, порядка 60 сотрудников офиса компании обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, часть из них госпитализирована, часть находится на амбулаторном лечении. Столовая офиса в данный момент закрыта, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.