Режим ЧС введен в 13 районах Вологодчины из-за отключений электричества

06.11.19 16:53

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 ноября. Interfax-Russia.ru - В 13 муниципальных районах Вологодской области в среду ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений населенных пунктов и отключения электроэнергии.

Такое решение озвучил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в региональном правительстве, передал корреспондент "Интерфакса".

"До полной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных обильными осадками и подтоплениями населенных пунктов, веерным отключением электроэнергии, вводим режим ЧС в следующих муниципальных образованиях: Междуреченский район, Шекснинский район, Сямженский район, Усть-Кубинский, Тотемский, Нюксенский, Бабушкинский, Бабаевский, Никольский и Кичменгско-Городецкий. Это по восстановлению электроснабжения. И на территории Вологодского, Устюженского, Шекснинского районов вводим режим ЧС по подтоплению населенных пунктов, в городе Вологде - режим повышенной готовности", - сказал Кувшинников.

Также администрацией Череповецкого района было принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета. Там из-за размыва дорог от внешнего мира отрезан 21 населенный пункт, в котором проживают более 300 человек. Также размыты дороги в Устюженском и Шекснинском районах области.

Губернатор добавил, что необходимо бросить все силы на ликвидацию последствий ЧС. "В тех муниципальных образованиях, где вводится режим ЧС и необходимо будет дополнительное финансирование проведенных мероприятий, мы готовы оказать помощь из регионального бюджета", - резюмировал Кувшинников.

По данным администрации Вологды, уровень воды в реке Вологда по состоянию на 13.20 среды составил 110,96 метра по балтийской системе, в то время как подтопление прибрежных улиц города происходит обычно при отметке в 112,2 метра, подтопления дачных участков - при уровне в 110,7 метра.

Как сообщалось, из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках Вологодского и Грязовецкого районов, произошли подтопления населенных пунктов. При этом в Вологодском районе спасателями эвакуировано 40 человек, в Грязовецком районе эвакуация людей не требуется. Как отметил глава управления МЧС по Вологодской области, люди разместились у родственников, в пункты временного размещения пока никто не обращался.

Также непогода нарушила энергоснабжение 586 населенных пунктов, в которых проживает 28,5 тыс. человек, были отключены 37 социально значимых объектов. Позже электроснабжение 11 тыс. жителей было восстановлено.