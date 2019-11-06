Число пострадавших в автоаварии с пассажирским автобусом на омской трассе увеличилось до семи

06.11.19 16:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Семь человек были госпитализированы после автоаварии с участием пассажирского автобуса в Омской области, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель министерства здравоохранения региона Анна Никитенко.

"В Марьяновскую ЦРБ были госпитализированы семь человек - шесть пассажиров и один водитель. Позже четверых из них отпустили домой. В ЦРБ остаются двое пострадавших: один находится в реанимации, второй - в хирургии. Еще один пострадавший, подросток, перевезен в Омскую городскую детскую больницу N3", - сказала Никитенко.

Ранее УМВД России по Омской области сообщало о пяти пострадавших, в том числе двоих несовершеннолетних.

"Mitsubisi Lancer" и пассажирский "ПАЗ" столкнулись на автодороге Челябинск-Новосибирск утром в среду. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились восемь пассажиров.