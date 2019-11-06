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06.11.19 17:10
Спасатели возобновили поиск моряков, пропавших зимой после пожара на иностранных танкерах в Черном море
"Возобновлена поисково-спасательная операция вдоль береговой линии на территории городского округа Керчь и городского округа Феодосия", - сказал собеседник агентства.
Причину возобновления поисков в МЧС не назвали. В спасательном ведомстве считают, что шансы найти моряков - граждан Индии и Турции - есть.
Как уточнили агентству в пресс-службе Росморречфлота, запросы о возобновлении поисков поступали "от индийской стороны в компетентные органы РФ".
Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.
Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 были спасены.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности. Расследуется уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Пожар на одном из танкеров прекратился в конце февраля, на втором - в начале марта. С тех пор, после дрейфа в сторону Крымского полуострова, они несколько месяцев находились в территориальных водах РФ.
Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.
Как сообщал ранее Российский профессиональный союз моряков (аффилированный член Международной транспортной федерации, ITF), оба танкера, предположительно, принадлежат одной турецкой компании.
15 марта были подписаны два акта приема-передачи судов от Морспасслужбы к ООО "Ювас-Транс" (Керчь) - компании-агенту судовладельца. "Маэстро" был отбуксирован в сторону Турции 24 апреля, "Канди" - 25 июля.
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