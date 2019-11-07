Сахалинские власти продлили выплаты регионального маткапитала еще на 3 года

07.11.19 06:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Выплаты регионального материнского капитала продлили на Сахалине до 2022 года включительно, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Региональный закон о предоставлении материнского капитала при рождении или усыновлении второго ребенка был принят в 2011 году. За это время мерой поддержки воспользовались более 23 тыс. семей Сахалинской области. Им предоставили специальные гарантийные письма. В этом году срок действия программы подходил к концу. Однако льготу было решено продлить до 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Сейчас размер маткапитала составляет - 204 тыс. 263 рубля. Это дополнительная выплата к федеральному материнскому капиталу, введённому по инициативе президента страны Владимира Путина, отмечает пресс-служба.

По ее данным, деньги маткапитала семья может направить на образование детей, покупку автомобиля, ремонт жилья, оплату медицинских услуг, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.