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07.11.19 06:26

Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом нового уголовного дела

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее приговоренный за коррупцию к 15 годам колонии, стал подозреваемым в новом уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, сообщил агентству "Интерфакс -Дальний Восток" информированный источник.

"Пушкарев стал подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после выявленных фактов хищения более чем 50 млн руб. из бюджета Владивостока при закупке и ремонте автобусов", - сказал источник.

Агентство "Интерфакс -Дальний Восток" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В свою очередь на сайте Федеральной антимонопольной службы сообщается, что это уголовное дело возбуждено по материалам Приморского УФАС России.

"Материалы антимонопольного дела (о нарушении закона о защите конкуренции администрацией города Владивостока - ИФ) были переданы в Генеральную прокуратуру РФ, которая поручила следствию решить вопрос об уголовном преследовании бывшего главы Владивостока", - говорится в сообщении.

"17 октября 2019 года СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту злоупотребления должностным лицом администрации Владивостока своими полномочиями при приобретении автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техническое обслуживание и ремонт которых на территории Приморского края имело аффилированное с бывшим мэром ООО "Флагман-Авто"", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как отмечается в сообщении ФАС, действия администрации Владивостока позволили компании ООО "Флагман-Авто" устанавливать высокие цены на свои услуги и в итоге получить доход в размере более 54 млн рублей от обслуживания и ремонта автобусов за счет средств бюджета Владивостока.

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