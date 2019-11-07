Объединяя усилия: Тихоокеанский медкластер создадут на Сахалине
  
Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
   
В новом формате: Москва и Дели определили перспективы взаимодействия в сфере ВТС
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
07.11.19 06:29

Казино Shambala откроется в игорной зоне "Приморье" в начале 2020 года

© РИА Новости. Виталий Аньков
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Открытие казино Shambala на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) "Приморье" (Приморский край) запланировано на первый квартал 2020 года, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

В настоящее время в ИРК "Приморье" функционирует гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal, открытие комплекса "Tigre de Cristal Фаза 2" намечено на 2021 год.

"Вторым введенным объектом после Tigre de Cristal станет казино "Шамбала", которое строит российский инвестор из Краснодара. На данный момент компания уже завершила строительно-монтажные работы и приступила к внутренней отделке. Официальное открытие игорно-развлекательного комплекса состоится уже в первом квартале 2020 года. На первом этапе компания будет набирать штат сотрудников в количестве до 500 человек", - сказал врио вице-губернатора Константин Шестаков, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно проекту, до 2022 года комплекс "Шамбала" обзаведется также гостиницей, конференц-банкетными залами, спортивным комплексом, спа-зоной и торговой зоной.

"Высокие темпы строительства также видны на площадке, где строится гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok, который включает в себя 11-этажное здание отеля с казино, а также площадку для конференц-зала. Этот объект создает одна из крупных компаний в мировой игорной индустрии, соответственно мы ожидаем, что их объекты поднимут туристический сервис в регионе на более высокий уровень", - сказал Шестаков.

Запуск комплекса Naga Vladivostok планируется также в 2020 году.

ЗАО "Шамбала" реализует на территории ИРК "Приморье" проект развлекательного комплекса с казино и гостиницей категории "5 звезд". Общий объем инвестиций составит 8 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.11.19 13:19
Проекты шести новых кварталов реновации представят в Москве
.
  07.11.19 12:10
Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
.
  07.11.19 11:15
Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади
.
  07.11.19 10:43
Марш, приуроченный к параду 1941 года, проходит на Красной площади
.
  06.11.19 16:27
Сванидзе: система распознавания лиц в Москве нарушает закон о персональных данных
.
  06.11.19 15:31
Модернизация гостиницы "Космос" началась в Москве
.
  06.11.19 15:24
Аэрофлоту запретили возить "санкционку" из Европы в Азию через "Шереметьево"
.
  06.11.19 12:25
Турникеты московского метро оснастят системой видеонаблюдения
.
  06.11.19 11:23
Москвичи оценят работу городской УК
.
  06.11.19 11:18
Станция Коммунарской ветки метро будет выполнена в стиле супрематизма


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket