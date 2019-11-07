Казино Shambala откроется в игорной зоне "Приморье" в начале 2020 года

07.11.19 06:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Открытие казино Shambala на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) "Приморье" (Приморский край) запланировано на первый квартал 2020 года, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

В настоящее время в ИРК "Приморье" функционирует гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal, открытие комплекса "Tigre de Cristal Фаза 2" намечено на 2021 год.

"Вторым введенным объектом после Tigre de Cristal станет казино "Шамбала", которое строит российский инвестор из Краснодара. На данный момент компания уже завершила строительно-монтажные работы и приступила к внутренней отделке. Официальное открытие игорно-развлекательного комплекса состоится уже в первом квартале 2020 года. На первом этапе компания будет набирать штат сотрудников в количестве до 500 человек", - сказал врио вице-губернатора Константин Шестаков, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно проекту, до 2022 года комплекс "Шамбала" обзаведется также гостиницей, конференц-банкетными залами, спортивным комплексом, спа-зоной и торговой зоной.

"Высокие темпы строительства также видны на площадке, где строится гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok, который включает в себя 11-этажное здание отеля с казино, а также площадку для конференц-зала. Этот объект создает одна из крупных компаний в мировой игорной индустрии, соответственно мы ожидаем, что их объекты поднимут туристический сервис в регионе на более высокий уровень", - сказал Шестаков.

Запуск комплекса Naga Vladivostok планируется также в 2020 году.

ЗАО "Шамбала" реализует на территории ИРК "Приморье" проект развлекательного комплекса с казино и гостиницей категории "5 звезд". Общий объем инвестиций составит 8 млрд рублей.