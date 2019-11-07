Более 3 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области приобрели новое жилье

07.11.19 07:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Почти 6,5 тыс. жилищных сертификатов выдано жителям Иркутской области, пострадавшим от летнего наводнения, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"По данным на вечер среды, жители подтопленных населенных пунктов получили 6 тыс. 423 сертификата, из которых уже оплачен 3 тыс. 61 сертификат на общую сумму из средств федерального и областного бюджетов 8,99 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

Всего на получение жилищных сертификатов от пострадавших принято 6 тыс. 898 заявлений.

Отмечается, что прием документов на выдачу сертификатов продолжается, но сейчас их в основном подают на основании судебных решений.

Как ранее сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.