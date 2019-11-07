Губернатор Кузбасса заверил, что угрозы жизни раненого в Кемерово адвоката нет

07.11.19 07:11

© РИА Новости. Сергей Гунеев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал состояние раненого накануне вечером сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервиса" Сергея Учителя и поручил силовым ведомствам региона усилить борьбу с преступлениями.

В четверг утром пресс-служба облправительства опубликовала видеозапись с заседания губернатора с представителями силовых ведомств, на котором в числе прочего обсуждалось произошедшее накануне вечером покушение на адвоката.

"Вчера в центре Кемерово был ранен в грудь Сергей Учитель. Он прооперирован, его состояние хорошее, угрозы жизни нет", - сказал Цивилев.

Также губернатор отметил, что за последнее время произошло два громких преступления, связанных со стрельбой и смертью людей, а от жителей региона стали поступать сообщения, что они "не чувствуют защищенности".

"Все обращаются с вопросом, у нас что, начался возврат в лихие 90-е годы?", - сказал Цивилев.

В связи с этим поручил Главному управлению МВД, управлению ФСБ и Росгвардии Кузбасса, организовать проверку лидеров и участников преступных группировок, взять на контроль информацию о лицах, занимающихся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Кроме того, он поручил призвать местных жителей сдать хранящиеся у них оружие за вознаграждение.