Сахалин может стать базой для освоения шельфа и мирового океана

07.11.19 07:45

© РИА Новости. Сергей Красноухов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Научно-образовательный центр по освоению ресурсов шельфа и мирового океана могут создать на Сахалине до 2030 года, проект включен в стратегию развития региона до 2035 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В регионе предлагается создать научно-образовательный центр, который к 2030 году привлечет 1,6 тыс. специалистов, занятых исследованиями и разработками. В будущем Сахалинская область может стать базой освоения океана. Помимо запасов нефти и газа вблизи региона расположены залежи таких ценных ресурсов как газогидраты и фосфориты. Сегодня изучаются возможности их разведки. Кроме того, из-за развития технологий добыча на шельфе становится дешевле, а удобное месторасположение островов делает это направление прибыльным", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, к 2050 году более 45% мировых ресурсов будет добываться именно в океане - на 10% больше, чем сейчас. "Эту тенденцию необходимо учесть и создать в островном регионе научно-технологическую инфраструктуру по освоению шельфа и ресурсов океана", - отмечает пресс-служба.

Эта инфраструктура, по ее данным, предполагает глубокую переработку сырья, развитие нефтегазохимии, создание экономических и индустриальных зон, благодаря ему "уже к 2030 году объем внутреннего регионального продукта увеличится в два раза".

Научно-образовательный центр будет представлять единую систему управления этой инфраструктурой, готовить специалистов по исследованию морских и природных ресурсов, биотехнологии и марикультуры, а также в области передовых технологий разведки и добычи на шельфе и морской робототехники.

На территории центра предполагаются специальные тестовые полигоны для отработки и внедрения технологий добычи ресурсов, в нем будут моделировать месторождения и мониторить запасы ресурсов.

Какой объем финансирования потребуется на создание такого центра и источники финансирования, а также когда может начаться строительство - пока не называется.