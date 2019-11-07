Роспотребнадзор в результате проверок изъял 6 т некачественных хлебобулочных изделий

07.11.19 08:22

© РИА Новости. Андрей Иглов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор за 9 месяцев исследований и проверок изъял из оборота около 6 тонн некачественных хлебобулочных изделий, сообщила в четверг пресс-служба надзорного органа.

"Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота около 6 тонн хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, за 9 месяцев 2019 года исследовано более 60 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

По содержанию токсичных элементов и пестицидов установленным стандартам не соответствовали 0,11% проб хлебобулочных изделий. Удельный вес проб, не соответствующих по микробиологическим показателям, составил 1,77%. По физико-химическим показателям выявлены нарушения в 2,42% проб хлебобулочных продуктов.

Роспотребнадзор рекомендует покупать хлебобулочные изделия в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения продукции. Также рекомендуется приобретать изделия, которые изготавливаются на местных фабриках, так как "импортный товар долго транспортируется, поэтому производители специально увеличивают срок годности продукции за счет использования консервантов".