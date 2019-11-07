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07.11.19 08:28
СКР опубликовал видео попытки убийства адвоката в г. Кемерово
Согласно видеозаписи, в 19:22 (15:22 мск) охранник здания, в котором находится офис "Регионсервиса", валит на землю и несколько раз бьет мужчину, стрелявшего в Учителя, после чего на помощь к нему подбегает прохожий. Спустя 13 минут к месту происшествия подъезжает экипаж "скорой помощи".
Также показаны кадры работы на месте происшествия сотрудников следственного управления СКР, в то время как сама территория оцеплена полицией.
В пресс-службе регионального СУ СКР агентству "Интерфакс-Сибирь" подтвердили, что на видео показан момент задержания стрелка.
"Охранник увидел преступление, выбежал и поймал нападавшего, после чего к нему подбежал на помощь прохожий, который оказался полицейским", - сказал сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось, вечером 6 ноября 53-летний житель Находки, который якобы приехал в Кузбасс на заработки, выстрелил в сопредседателя Коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя, когда тот выходил из офиса. Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудником охранно-конвойной службы УМВД по Кемерово, который стал очевидцем произошедшего, и охранником офисного здания.
По словам очевидцев, нападавший был вооружен пистолетом с глушителем.
По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Учитель был прооперирован, его жизни ничего не угрожает.
Знакомые с ситуацией источники сообщали агентству, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По данному факту следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе и попытка заказного убийства.
Установлено, что мужчина несколько часов ждал, когда Учитель выйдет из здания, при этом он был вооружен пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического оружия.
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