Памятник советскому разведчику Зорге открыт во Владивостоке

07.11.19 08:34

Фото с сайта администрации Владивостока

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Памятник советскому военному разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге торжественно открыт в четверг во Владивостоке, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе мэрии.

"Скульптуру установили в сквере, носящем имя легендарного разведчика, в районе дома на проспекте 100-летия Владивостока, 53", - сказала собеседница агентства.

В торжественной церемонии участвовали ветераны, представители городских властей, почетные жители города, студенты, юнармейцы. Для собравшихся прозвучали песни военных лет.

Семь лет назад, 7 ноября 2012 года, на месте, где установлен памятник, был открыт закладной камень.

Рихард Зорге был тесно связан с Владивостоком, он бывал здесь дважды - в 1926 и 1935 годах. Сюда он слал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что Токио не вступит в войну с СССР, и войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву.

В качестве советского военного разведчика Зорге прошел через трудные и сложные испытания, длительное время действовал в Китае и Японии, где в чрезвычайно опасных условиях руководил работой организации, успешно выполняя задачи Разведуправления Красной Армии.

Разведчик был казнен 7 ноября 1944 года в Токио.