Пермский экс-депутат, избивший DJ Smash, выйдет из колонии по УДО

07.11.19 08:53

© РИА Новости. Андрей Стенин

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Нытвенский райсуд Пермского края в четверг принял постановление об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Законодательного собрания региона Александра Телепнева, который был осужден за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.

"Суд принял постановление об условно-досрочном освобождении Телепнева. Если жалоб на это постановление не поступит, то оно вступит в силу 19 ноября и его выпустят на свободу", - сказал представитель суда.

Ширман был избит в ночном клубе "Дом культуры" в Перми в ночь на 10 февраля 2018 года. Его госпитализировали в клинику с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что музыканту причинен вред здоровью средней тяжести, а травмы нанесены руками и ногами.

18 июля 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил обидчиков DJ - экс-депутата Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам колонии-поселения. Обоих суд признал виновными по ч.2. ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений) УК РФ. Позднее Ванкевичу было изменено наказание с лишения свободы на ограничение свободы.

В марте 2019 года Свердловской райсуд Перми взыскал солидарно с Телепнева и Ванкевича компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, утраченный доход в размере 10,794 млн рублей, расходы по оплате медицинских услуг в размере более 247 тыс. рублей.

А.Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края.

А.Ширман родился в Перми в 1982 году, он диджей и музыкальный продюсер.