Новые цифровые метеостанции установлены в Мичуринском аграрном университете

07.11.19 09:26

Фото с сайта администрации Тамбовской области

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Два комплекса современного метеорологического оборудования установлены в Мичуринском аграрном университете (Тамбовская область), сообщает пресс-служба администрации региона.

Современные метеостанции собирают сведения о температуре и влажности воздуха и почвы, атмосферном давлении, солнечной радиации и другие полезные для сельскохозяйственного производства данные. Сведения будут использованы в сельском хозяйстве для прогнозирования погодных условий и предупреждения связанных с ними рисков.

Тестирование оборудования позволит провести сравнение метеорологической информации с многолетними данными физиологического состояния растений. По мнению экспертов, это поможет прогнозировать возможности повреждения сельскохозяйственных растений от неблагоприятных факторов при изменении климатических условий.