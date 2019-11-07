10 семей старообрядческих общин из Бразилии, Боливии и Уругвая переедут в Приморье

07.11.19 09:42

Фото с сайта администрации Приморского края

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Два северных района Приморья станут новым домом для 10 семей староверов, принявших решение переехать в Россию из Бразилии, Боливии и Уругвая, сообщает пресс-служба администрации края.

"Всего готовность приехать в Приморье для развития сельского хозяйства, возделывания необработанных земель выразили 53 семьи, проживающие в странах дальнего зарубежья, - это более 220 человек. Окончательное решение о переезде уже приняли 10 семей. Они планируют начать переселение в 2020 году", - говорится в сообщении.

Главы восьми семей уже получили российское гражданство. Для проживания им определены Кировский и Пожарский районы.

Приморье как новое место жительства староверы выбрали после визита в край. Аргументами в пользу выбора региона стали климатические и экономические условия, наличие земли.

По данным департамента внутренней политики, в крае уже проживает 129 соотечественников-старообрядцев, переселившихся в регион из стран дальнего зарубежья начиная с 2009 года. Все они занимаются сельским хозяйством - животноводством, выращиванием зерновых культур, а также сохраняют традиционный жизненный уклад и самобытную культуру староверов.

Как сообщалось, президент страны Владимир Путин по итогам встречи с общественниками Дальнего Востока, которая проходила в рамках Восточного экономического форума в сентябре этого года, дал поручение правительству разработать дополнительные меры поддержки соотечественникам, переезжающим на постоянное место жительства в РФ.