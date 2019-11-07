Пять подземных толчков зарегистрировано в Бурятии

07.11.19 09:51

Карта с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Очередной подземный толчок был зафиксирован в четверг в малонаселенной таежной местности на границе Курумканского и Баунтовского районов республики Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативной информации, землетрясение произошло в 00:37 по местному времени в точке с координатами 54.9 градуса северной широты 111.7 градуса восточной долготы - в 130 км восточнее озера Байкал. Энергетический класс - 9,6, магнитуда по формуле - 3,1.

По данным сейсмологов, это уже пятый подземный толчок в данной точке за последние четыре дня. Землетрясения энергетического класса 10,6, магнитудой 3,6 регистрировались 6 ноября в 12:11 и 12:21 по местному времени; класса 10,3, магнитудой 3,5 - 5 ноября в 8:32; класса 12.8, магнитудой 4,2 - 4 ноября в 18:30.

Ранее сообщалось, что 4 ноября толчок силой 4-5 балов почувствовали жители пяти поселков Бурятии - Улюнхан в 42 км от эпицентра, Алла, Майский, Варваринский, Арзгун.

Кроме того, по данным сейсмологов, три подземных толчка в данной точке подряд было зарегистрировано 29 октября. Первый энергоклассом 11,3, магнитудой 3,6 ощутили жители поселков Улюнхан и Алла.

Также сообщалось, что 26 сентября пять подземных толчков магнитудой 4,5 - 3,5 были зафиксированы в Баунтовском районе Бурятии в точке с координатами 54.8 градусов северной широты 111.7 восточной долготы.

Серия слабых подземных толчков, или "рой землетрясений", может являться альтернативой крупного землетрясения. Таким образом сбрасывается напряжение земной коры. В Байкальской рифтовой зоне крайне редко слабые толчки предваряют сильные землетрясения, как, например, происходит в Японии. Скорее перед сильными землетрясениями вокруг озера Байкал наступает своеобразное сейсмическое затишье.