Таможенники в Оренбурге изъяли у прилетевшей из Турции гражданки Казахстана более 30 шуб

07.11.19 10:30

Фото пресс-службы Приволжского таможенного управления

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Cамарской таможни отправили на экспертизу для выяснения рыночной стоимости партию из 32 шуб, изъятых в международном аэропорту Оренбурга у прилетевшей из Турции гражданки Казахстана, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Отмечается, что пассажирка не заполнила таможенную декларацию, не предоставила коммерческие и иные документы, предусмотренные законодательством Евразийского экономического союза. Владелица мехов заявила, что шубы она купила для личного пользования: себя и своих родственников. Таможенники считают, что ввезена коммерческая партия.

В отношении гражданки Казахстана возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2. КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).