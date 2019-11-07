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07.11.19 10:33

Минприроды критикует Архангельскую область за отставание в мусорной реформе

© РИА Новости. Владимир Федоренко
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов провел совещание с представителями субъектов РФ, которые до сих пор не перешли на новую систему обращения с отходами, сообщает пресс-служба ведомства.

Участие во встрече приняли директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды Андрей Петрищев, представители ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и регионов - Еврейской автономной области, Архангельской области и Забайкальского края.

"Забайкальскому краю неоднократно было рекомендовано утвердить территориальную схему - основополагающий документ для проведения конкурсных процедур и утверждения единого тарифа. Однако региональные власти неоднократно сдвигали сроки, и документ был принят лишь накануне совещания в Минприроды. Исполняющий обязанности председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев заверил, что субъект исполнит обязательства в срок, а единый тариф будет утвержден к 20 декабря 2019 года", - говорится в сообщении Минприроды.

Архангельская область также в списке отстающих. "При этом новая редакция территориальной схемы в субъекте утверждена, определен региональный оператор, с которым подписано соглашение. Регионом принят и представлен в Минприроды детализированный план регоператора по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ прошел экспертизу ППК "РЭО", но на сегодняшний день не объявлен конкурс по определению перевозчиков ТКО, в связи с чем возникают риски несоблюдения плановых сроков из-за затягивания конкурсных процедур. По словам представителей субъекта, тариф на территории области будет утвержден к 10 декабря 2019 года", - отмечает ведомство.

Регионом с критическим риском перехода на новую систему с 1 января 2020 года является Еврейская АО. В субъекте РФ утверждена территориальная схема обращения с ТКО, определен региональный оператор, однако подписание соглашения с ним отложено из-за жалобы, поступившей в ФАС относительно конкурсных процедур. "По факту рассмотрения жалобы и подписания соглашения с региональными властями регоператор должен незамедлительно провести торги по выбору перевозчика, сформировать тарифное дело и направить заявку на установление тарифа. Для реализации указанных задач представителю исполнительной власти субъекта РФ поручено разработать и утвердить детальный план-график мероприятий, обязательный для соблюдения всеми участниками реформы на территории", - подчеркивает Минприроды.

Как сообщалось, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подчеркивал, что результаты перехода субъекта РФ на новую систему управления отходами являются критерием оценки эффективности или неэффективности главы региона и ответственных лиц исполнительной власти на местах.

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