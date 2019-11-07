Кержаков просит уменьшить размер алиментов дочери, потому что его доход упал в 50 раз

07.11.19 10:39

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7 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский городской суд в четверг рассмотрит апелляцию экс-игрока "Зенита", а ныне тренера юношеской сборной России по футболу Александра Кержакова на решение суда по размеру выплат на содержание ребенка от первого брака.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в четверг Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу Кержакова на решение Выборгского районного суда от 12 августа по размеру алиментов дочери от брака с Марией Кержаковой.

Футболист просил Выборгский районный суд уменьшить сумму выплат на содержание ребенка, поскольку заключённое в 2011 году соглашение предусматривает выплату 300 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия дочери, с ежегодной индексацией в сторону увеличения на 10%. На момент заключения соглашения истец являлся профессиональным футболистом с заработком более 25 млн рублей, однако в 2017 году материальное положение истца сильно изменилось: он прекратил профессиональную карьеру футболиста и с июля 2018 года работает в Российском футбольном союзе в должности старшего тренера с ежемесячным окладом 250 тыс. рублей. Кроме того, у спортсмена родились ещё двое детей, в отношении которых также заявлены требования о взыскании алиментов в размере 1/4 части всех видов заработка. Таким образом, платить установленную сумму он не может, следует из сообщения.

Мария Кержакова в свою очередь просила уменьшить размер алиментов до 150 тыс. рублей в месяц с последующей индексацией.

Рассмотрев данное заявление, суд определил величину подлежащих уплате алиментов в размере 1/6 части ежемесячного дохода Кержакова. "Суд исходил из того, что на момент рассмотрения дела согласованный сторонами размер алиментов с учетом индексации составлял 643 тыс. рублей в месяц, а размер ежемесячных доходов истца значительно снизился с более 25 млн рублей в месяц в 2015 году до более 500 тыс. рублей в месяц в 2018 году, в связи с чем сумма подлежащих уплате алиментов превышает общий размер доходов плательщика, и возможность выплачивать алименты в прежнем размере у истца объективно отсутствует", - говорится в сообщении.

С таким решением Выборгского районного суда ответчик не согласился и обжаловал его в Санкт-Петербургский городской суд.

Кроме того, в Санкт-Петербургском городском суде находится дело по иску Кержаковой к бывшему мужу, поступившее из Приморского районного суда. Как сообщается, предметом иска первой супруги является установление в отношении футболиста временного ограничения на выезд из РФ до выплаты долгов по алиментам, размер которых на момент подачи иска превышал 15 млн рублей. По состоянию на 6 ноября, согласно банку данных исполнительных производств, эта сумма составляет около 13 млн рублей.

В настоящее время его рассмотрение приостановлено до принятия решения по апелляционной жалобе на решение Выборгского районного суда Петербурга, отмечается в судебном пресс-релизе.