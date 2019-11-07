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Главные события
07.11.19 10:43

Марш, приуроченный к параду 1941 года, проходит на Красной площади

© РИА Новости. Илья Питалев
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Торжественный марш с участием 4 тысяч человек, посвященный 78-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года, стартовал в 10:00 четверга на Красной площади.

В марше принимают участие почетный караул трех видов ВС РФ, сводный военный оркестр столичного гарнизона, кавалерийская группа в составе 60 всадников президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений, военнослужащие Минобороны России, 600 артистов и 250 волонтеров.

Кроме того, по Красной площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны.

На парад приглашены порядка 7 тыс. гостей, в том числе 1,2 тыс. участников Великой Отечественный войны, ветеранов боевых действий, военной службы и правоохранительных органов. На трибунах также присутствуют несколько участников военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

После завершения марша состоится возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Помимо этого, с 11:00 до 17:00 четверга на Красной площади будет работать музей под открытым небом, где можно будет увидеть образцы боевой техники времен войны, включая знаменитую "Катюшу". Будут организованы тематические интерактивные площадки и фотозоны, показ военной хроники и отечественных фильмов о войне.

В связи с проведением марша до 13:00 перекрыто движение транспорта по Васильевскому спуску, улицам Ильинка и Варварка.

В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции.

Последнее такое событие состоялось в 1990 году. Спустя десять лет, 7 ноября 2000 года, на Красной площади впервые прошел торжественный марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года. Марш в память о параде в его нынешнем виде проводится с 2003 года.

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