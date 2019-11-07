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07.11.19 12:11

Роскомнадзор предложил штрафовать за покупку украденных персональных данных

© РИА Новости. Екатерина Лызлова
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор готовит предложения по введению ответственности не только за распространение украденных персональных данных, но и на их покупку и дальнейшее использование, сообщил руководитель ведомства Александр Жаров.

"Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование", - заявил Жаров на X Международной конференции "Защита персональных данных" в четверг.

"Я думаю, это позиция правильная. Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда. Мы надеемся, что эти инициативы будут поддержаны", - добавил глава ведомства.

Он отметил, что в последнее время все чаще появляются сообщения о "преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей персональных данных, оформлением поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных". "И диалог между спецслужбами, которые занимаются преступлениями, регулятором и бизнесом должен быть активизирован", - считает Жаров.

В качестве примера он привел новость о том, что сотрудники "Твиттера" похитили персональные данные пользователей и перепродали. "Это плохо. И мы должны учитывать, что такие возможности существуют", - сказал глава ведомства.

Жаров уточнил, что поправки в законодательство будут подготовлены и внесены в Госдуму к следующей сессии. "Поправки по этому поводу мы намерены подготовить, и, я думаю, что к весенней сессии вынесем их на общественное обсуждение. Я сознательно об этом сказал на сегодняшней конференции, потому что мы надеемся на активное обсуждение, как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса, потому что, мне кажется, это тема актуальная", - сказал он.

По его словам, речь идёт о введении штрафов для покупателей и пользователей украденных персональных данных, но конкретная их величина пока неизвестна и будет понятна после принятия закона об увеличении штрафов за нарушение правил хранения персональных данных: "Ещё не настолько проработан вопрос. Мы будем учитывать тот законопроект, который в настоящее время находится в финальной стадии обсуждения по поводу штрафов за нелокализацию баз данных на территории РФ. Вот он к тому времени, надеюсь, вступит в силу, и исходя из тех цифр, которые в нём присутствуют, будет дополнять (КоАП - ИФ)".

Жаров призвал бизнес и общественные организации обратить внимание на его заявление и присоединиться к обсуждению инициативы ведомства.

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