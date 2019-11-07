Черноморнефтегаз взыскивает с Крымтеплокоммунэнерго 537 млн руб. долга за газ

07.11.19 10:51

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Крыма назначил на 10 декабря предварительное заседание по иску ГУП "Черноморнефтегаз" о взыскании с ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" (оба - Симферополь) более 537,3 млн рублей задолженности за поставленный в 2019 году природный газ, говорится в материалах картотеки судебных дел.

Истец требует также взыскать с ответчика пени за "ненадлежащее исполнение обязательств в части оплаты" за газ в январе, июне и июле этого года (свыше 5,2 млн рублей), а также в феврале, марте, апреле (более 47,2 млн рублей) "с дальнейшим начислением за каждый день просрочки, начиная с 29 октября 2019 года, по день фактического исполнения обязательства".

"Принять исковое заявление государственного унитарного предприятия республики Крым "Черноморнефтегаз" и возбудить производство по делу. (. . .) Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 10 декабря", - говорится в определении суда от 5 ноября.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного моря и в акватории Азовского моря, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Компания на 100% подконтрольна министерству топлива и энергетики Крыма.

"Крымтеплокоммунэнерго", на 100% подконтрольное МинЖКХ республики, занимается поставками тепла и горячей воды в Крыму.