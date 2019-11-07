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07.11.19 11:58
Бортников: террористы из Сирии и Ирака создают "спящие ячейки" в Европе и СНГ
"Международные террористические организации (МТО), осознавая перспективу своего полного разгрома на территории Сирии и Ирака, спешно отводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока, создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке, формируют сети "спящих ячеек" в Европе, ориентируют своих сторонников на "автономный джихад" в странах исхода или пребывания", - сказал Бортников в четверг в Ташкенте на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ.
По его словам, учитывая значительное количество россиян, принявших участие в боевых действиях на стороне террористов, "вышесказанное самым непосредственным образом касается состояния безопасности государств Содружества".
"Кроме того, с использованием средств шифрованной интернет-коммуникации джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности. Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки", - сказал Бортников.
Глава ФСБ РФ отметил, что террористы с Ближнего Востока все чаще используют гуманитарные коридоры для заброски диверсантов в другие страны.
"Одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп на территории стран-объектов устремлений международного терроризма стали гуманитарные коридоры, по которым из зон вооруженных конфликтов в страны исхода возвращаются члены семей боевиков - их жены и дети", - сказал Бортников.
"На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков, только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых мы располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч", - отметил глава ФСБ.
По словам Бортникова, "нередко такие "возвращенцы" выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связных с подпольной террористической сетью".
"Сами боевики в случаях транзита на пространство СНГ в основном следуют по каналам нелегальной миграции, организуемым при участии транснациональных преступных сообществ и коррумпированных чиновников на местах", - продолжил глава ФСБ.
Он отметил, что в тех странах, куда они прибывают, они получают поддержку этнических преступных группировок, контролирующих наркотрафик, контрабанду оружия, формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников, главным образом в социально незащищенных, неустроенных, маргинальных слоях общества. "Имею в виду трудовых мигрантов, иностранных студентов, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - уточнил Бортников.
Он обратил внимание, что особой группой риска является молодежь, "подверженная влиянию экстремистских идеологий". "Ее обработка ведется в ходе проповедей и лекций радикального духовенства в культовых учреждениях, в основном в действующих неофициально, а также распространяемых в глобальной сети, в том числе через открытые онлайн-платформы", - сказал директор ФСБ.
В настоящее время спецслужбы РФ фиксируют растущую активность подразделений ИГИЛ (запрещена в РФ) в Афганистане, это делается для создания плацдарма для экспансии в страны СНГ, убежден Бортников.
"Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГИЛ в Афганистане, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан" (запрещен в России). В тесной связи с ним действуют" Джамаат Ансаруллох" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в РФ), - заявил глава ФСБ РФ.
"Их цель - создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ, активом которой должны стать боевики из числа граждан центральноазиатских республик, имеющих опыт военных действий в составе международных террористических организаций", - добавил он.
В этой связи Бортников заявил, что одной из первостепенных задач является обеспечение безопасности южных границ государств СНГ.
"Считаем необходимым наращивать интенсивность совместных мероприятий по нейтрализации угроз со стороны закрепившихся в Афганистане структур ИГИЛ и Аль-Каиды (запрещены в РФ)", - сказал Бортников.
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