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07.11.19 11:19

Проект ремонта пушкинского музея в Крыму оценен в 15 млн рублей

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Музей Пушкина в крымском Гурзуфе, состояние которого раскритиковали на заседании совета при президенте РФ по русскому языку, подготовил предварительное финансовое обоснование ремонта здания, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства культуры республики.

"Проведены подготовительные мероприятия для комплексных ремонтно-реставрационных работ, подготовлено предварительное финансовое обоснование. По предварительным расчетам, на подготовку проектно-сметной и другой разрешительной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом, в котором жил А.С. Пушкин" (дом Ришелье) необходимо порядка 15 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в здании проводился только косметический ремонт. С 2016 года финансирование музея из регионального бюджета увеличено на 20%, отметили в ведомстве, не назвав сумму.

Пресс-служба также разъяснила ситуацию с доступом к музею, на что поступают жалобы. Учреждение находится на территории частного санатория "Пушкино", попасть туда можно только по утвержденному графику.

"В настоящее время достигнута договоренность об установлении публичного сервитута на непосредственно прилегающей к музею территории, а также запланировано оборудование кассового помещения для осуществления самостоятельного пропускного режима", - добавили в министерстве.

5 ноября в ходе заседания совета по русскому языку директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от директоров пушкинских музеев, которые просят о финансовой помощи для приведения их в надлежащее состояние. Глава государства заявил о готовности выделить финансирование. Кроме того, он пообещал узнать, кому принадлежит пушкинский музей в Гурзуфе: "Проблем с финансированием не будет, вопрос только в том, как организовать эту работу".

Согласно информации с сайта музея, он открыт в июне 1989 года. Экспозиция расположена в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта. Представлены прижизненные издания Пушкина, предметы быта.

Дом, в котором расположен музей, является самой старой европейской постройкой на южном берегу Крыма, он сооружен в 1808-1811 годов герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. За свою необычную в то время архитектурную планировку гости дома окрестили его воздушным замком. В конце лета 1820 года здесь жил молодой Пушкин, прибывший в Гурзуф вместе с семьей генерала Раевского.

С 2016 года музей входит в состав ГБУ "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник".

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