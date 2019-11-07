|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.11.19 11:29
Турпоток в Мурманскую область по итогам 2019г достигнет 480 тыс. человек
По его словам, на сегодня общий турпоток составил 438 тыс. человек. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 300 тыс. человек. Таким образом, за год турпоток вырос почти в полтора раза.
"Мы ожидаем до конца года 480 тыс. туристов", - сказал замгубернатора.
Как сообщалось, турпоток в Мурманскую область в 2018 году составил порядка 413 тыс. человек. Таким образом, прирост составит 16%.
Филиппов отметил, что среди иностранцев, которые приезжают в Заполярье, лидирующие позиции занимают туристы из КНР. Их численность за год также выросла в полтора раза, добавил он, не уточняя точное количество путешественников из Китая.
По мнению замгубернатора, сегодня в Мурманской области есть предпосылки для развития китайского турбизнеса - открытия гостиниц, ресторанов и прочей туристской инфраструктуры. Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это вывод доходов из России, Филиппов выразил уверенность, что "они будут регистрировать свои предприятия здесь, то деньги будут оставаться здесь".
В целом в Мурманской области необходимо работать над развитием туристической инфраструктуры, повышением стандартов обслуживания и внедрением стандарта China friendly, считает чиновник.
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что в Мурманской области растет доля туристов из Китая. Главными объектами для посещения для них становятся места, связанные с Советским Союзом и Владимиром Лениным, в первую очередь, атомный ледокол-музей "Ленин" - первое в мире гражданское судно с ядерной установкой - на вечной стоянке в центре Мурманска. Эксперты также отмечали, что наряду с ростом турпотока из Китая возрастает интерес к Заполярью со стороны путешественников из Вьетнама, Таиланда и Малайзии.
Как сообщала "Интерфаксу" начальник отдела развития туризма Анна Попова, в предыдущие годы основной турпоток в Мурманской области ранее обеспечивали Норвегия, Финляндия и Швеция, но в 2015 году в тройку лидеров вошел Китай, вытеснив шведских путешественников.
В ноябре 2018 года на конференции по морскому арктическому туризму площадки Made in Arctic в рамках Мурманской международной деловой недели гендиректор Тихоокеанского туристического союза Кирилл Потапенко сообщал, что Азия демонстрирует наибольший рост по количеству туристов, выбирающих для путешествия круизы. По прогнозам союза, в 2020 году число круизных туристов из Азии вырастет до 3,8 млн человек, к 2030 году - до 7,5-10 млн человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket