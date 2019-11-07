Турпоток в Мурманскую область по итогам 2019г достигнет 480 тыс. человек

07.11.19 11:29

© РИА Новости. Павел Львов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Турпоток в Мурманскую область по итогам текущего года достигнет 480 тыс. человек, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Дмитрий Филиппов на полях международной туристической конференцией "Горизонты Арктики".

По его словам, на сегодня общий турпоток составил 438 тыс. человек. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 300 тыс. человек. Таким образом, за год турпоток вырос почти в полтора раза.

"Мы ожидаем до конца года 480 тыс. туристов", - сказал замгубернатора.

Как сообщалось, турпоток в Мурманскую область в 2018 году составил порядка 413 тыс. человек. Таким образом, прирост составит 16%.

Филиппов отметил, что среди иностранцев, которые приезжают в Заполярье, лидирующие позиции занимают туристы из КНР. Их численность за год также выросла в полтора раза, добавил он, не уточняя точное количество путешественников из Китая.

По мнению замгубернатора, сегодня в Мурманской области есть предпосылки для развития китайского турбизнеса - открытия гостиниц, ресторанов и прочей туристской инфраструктуры. Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это вывод доходов из России, Филиппов выразил уверенность, что "они будут регистрировать свои предприятия здесь, то деньги будут оставаться здесь".

В целом в Мурманской области необходимо работать над развитием туристической инфраструктуры, повышением стандартов обслуживания и внедрением стандарта China friendly, считает чиновник.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что в Мурманской области растет доля туристов из Китая. Главными объектами для посещения для них становятся места, связанные с Советским Союзом и Владимиром Лениным, в первую очередь, атомный ледокол-музей "Ленин" - первое в мире гражданское судно с ядерной установкой - на вечной стоянке в центре Мурманска. Эксперты также отмечали, что наряду с ростом турпотока из Китая возрастает интерес к Заполярью со стороны путешественников из Вьетнама, Таиланда и Малайзии.

Как сообщала "Интерфаксу" начальник отдела развития туризма Анна Попова, в предыдущие годы основной турпоток в Мурманской области ранее обеспечивали Норвегия, Финляндия и Швеция, но в 2015 году в тройку лидеров вошел Китай, вытеснив шведских путешественников.

В ноябре 2018 года на конференции по морскому арктическому туризму площадки Made in Arctic в рамках Мурманской международной деловой недели гендиректор Тихоокеанского туристического союза Кирилл Потапенко сообщал, что Азия демонстрирует наибольший рост по количеству туристов, выбирающих для путешествия круизы. По прогнозам союза, в 2020 году число круизных туристов из Азии вырастет до 3,8 млн человек, к 2030 году - до 7,5-10 млн человек.