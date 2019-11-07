Почти 30 детей отравились в поезде по дороге из Владикавказа в Москву

07.11.19 11:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено по факту отравления почти 30 детей в поезде "Владикавказ-Москва", сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Организованная группа детей в количестве 44 человек 9-14 лет следовала из санатория в Минеральных Водах в столицу. Вечером 6 ноября в пути следования поезда восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, в связи с чем медицинским работником на железнодорожной станции Россошь им была оказана медицинская помощь", - сказала Марковская в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, после того, как поезд продолжил движение, с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок, "по прибытию в столицу 29 несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение".

Марковская отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала представитель следствия.