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07.11.19 11:38

Белух из "китовой тюрьмы" будут выпускать в три этапа

© РИА Новости. Виталий Аньков
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Выпуск белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края будет произведен в три этапа из-за ухудшения погодных условий и перерывом в погрузке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в четверг.

"В связи с ухудшением погоды и вынужденным перерывом в погрузке животных, в план транспортировки белух внесены изменения. Выпуск всех оставшихся белух будет проведен в три этапа", - говорился в сообщении.

Уточняется, что изменения в план внесены с целью скорейшего выпуска уже загруженных на судно животных в естественные условия обитания, а также оптимизации общих сроков завершения операции.

"На первом этапе НИС "Профессор Кагановский" с 19 животными на борту, не дожидаясь полной загрузки, сегодня направится к запланированному месту выпуска - в бухту Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника. Дорога займет около 8 часов. Завтра там пройдет их выпуск в дикую природу", - добавили в сообщении.

Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на НИС "Зодиак", который затем отправится в бухту Успения. После возвращения "Профессора Кагановского" в бухту ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска.

В пятницу, 1 ноября, в ВНИРО сообщили, что погрузка и транспортировка белух задерживается из-за оформления документов со стороны компаний-владельцев животных. Долгое оформление документов связано с проведением проверки животных и составление на них ветеринарных бумаг.

Ранее предполагалось, что выпуск последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух должен состояться до 1 ноября. Запланировано, что животных выпустят в Приморье. Транспортировать к месту выпуска планируется двумя научными судами. Однако выпуск так и не состоялся.

Экологи региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" выразили обеспокоенность затянувшейся процедурой выпуска 50 белух, еще одну зиму в "китовой тюрьме" животные могут не пережить.

"24 октября ВНИРО направил "отловщикам" на подпись договоры на выкуп оставшихся 50 белух, которых собирались выпустить 31 октября в акватории Лазовского государственного заповедника. Последний срок подписания документов был 31 октября. "Отловщики" их до сих пор не подписали. Что-то пошло не так и, похоже, они ("отловщики") встали в позу", - сообщил ранее агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель РОО "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По мнению экологов, в ситуацию должны вмешаться правоохранительные органы, так как "решением Южно-Сахалинского городского суда, вступившего в законную силу, установлено, что животные выловлены незаконно, а, следовательно, они могут быть изъяты из незаконного владения".

В Минприроды также сообщили, что следят за проведением операции по выпуску животных.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

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