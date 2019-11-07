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07.11.19 11:47

Спортивный комплекс Хоккейной академии "Авангард" открылся в Омске

© РИА Новости. Нина Зотина
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный спортивный комплекс Хоккейной академии "Авангард" открылся в Омске в рамках XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с церемонии открытия.

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и председатель совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов провели стартовое вбрасывание шайбы на новом льду.

"Мы, мое поколение, даже не мечтали играть вот на таком стадионе, в такой атмосфере. Это большой праздник для всех нас. Наша главная задача - чтобы по всей стране создавались такие условия", - сказал журналистам Третьяк, добавив, что есть планы по строительству пяти таких центров "для аккумулирования лучших ребят".

Он выразил уверенность, что на этой базе можно вырастить много хороших хоккеистов, которые прославят омский клуб "Авангард", что появятся новые игроки для российской молодежной сборной и национальной команды.

"Мы не полностью, но вернули хоккей в Омск, и возможность ходить хотя бы на "молодежку". Я знаю, что есть в этом большая потребность. Здесь очень хорошие условия, и это первый шаг к возврату большого хоккея в Омск. В дальнейшем при строительстве гостиницы мы здесь будем проводить не один матч и начнем с Молодежного чемпионата мира", - сказал Крылов.

В свою очередь первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что в новом спорткомплекс будут заниматься дети от 5 до 17 лет.

"Ни одной минуты не сомневаюсь, что отсюда выйдут олимпийские чемпионы. Во-первых, традиции хоккея здесь, в Омске, великолепные. Сюда будут съезжаться ребята со всей Сибири и, может, не только из Сибири. Но плюс к этому здесь создается замечательная инфраструктура. (...) Надеюсь, что в стране таких академий будет несколько, будут появляться новые игроки, которые будут приносить славу российскому хоккею", - сказал Жуков.

Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул важность появления льда, где можно проводить молодежные игры.

"У команды "Авангард" технологии подготовки кадров одни из лучших. Недаром к нам едут тренироваться ребята не только с Урала и из Сибири, но и из Санкт-Петербурга. Это говорит о качестве, о бренде "Авангарда", и мы можем этим гордиться", - отметил Бурков.

В состав комплекса входит Ледовый дворец на 1200 зрителей и общежитие на 160 мест для иногородних воспитанников. Во дворце две арены - основная, по стандартам Международной федерации хоккея (IIHF), и тренировочная, а также медицинский центр, семь спортивных залов, тренажерный зал, пресс-центр. Ледовый дворец соединен теплым переходом с общежитием, где предусмотрены учебные классы, восстановительный центр, столовая.

К открытию приурочен товарищеский матч детских команд 2009 года рождения - воспитанников хоккейных клубов "Авангард" (РФ) и "Барыс" (Казахстан). Кроме того, на новой площадке 7 ноября пройдет первый матч чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 2019/2020 - "Омские ястребы" примут на новом льду команду "Тюменский легион" (Новосибирск).

Ранее сообщалось, что Хоккейная академия"Авангарда" стоимостью 2,2 млрд рублей является проектом компании "Газпром" и строится в рамках целевой программы "Газпром - детям". Это межрегиональный социальный проект, направленный на формирование качественно новой современной системы подготовки молодых хоккеистов. Базой для реализации проекта в Омске будет хоккейный клуб "Авангард", обладающий необходимой инфраструктурой, в том числе собственной детско-юношеской спортивной школой. Академия объединит клубную систему хоккейного образования.

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