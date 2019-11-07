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Опрос о переименовании станции "Новокрестовская" в "Зенит" запущен в Петербурге

© РИА Новости. Александр Гальперин
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Администрация Санкт-Петербурга запустила на своем сайте опрос о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит".

Голосование проводится на официальном сайте Смольного в разделе "Опросы". Баннер с предложением проголосовать также размещен на стартовой странице. Горожанам предлагается ответить на вопрос: "Считаете ли вы целесообразным переименование станции метрополитена "Новокрестовская" в станцию "Зенит"?". При этом промежуточные итоги голосования недоступны участникам опроса.

Между тем, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев заявил, что считает нецелесообразным переименование станции.

"Надо спросить метрополитен, который владеет станцией. Я не знаю, согласятся ли они на переименование. Кроме того, есть и другая составляющая. Если станция будет называться "Зенитом", то стадион "Газпром-Ареной" никак не может быть, он должен быть "Зенитом". Должен быть какой-то комплекс. Это с кондачка решить невозможно", - заявил Ерофеев "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, поддержка переименования станции может послужить поводом для обвинений членов комиссии в коррупции.

"Название "Новокрестовская" родилось в недрах "Метростроя", это даже не придумка Топонимической комиссии. И деревня там была когда-то Новокрестовская. А что касается переименования сейчас, оно будет выглядеть со всех точек зрения плохо. Нынешний президент (ФК "Зенит" - ИФ), как мы помним, говорил, что это повысит коммерческий успех команды, а (топонимическая) комиссия работает при городском правительстве, это некоммерческая организация. Как будут выглядеть члены комиссии, если они поддержат переименование?" - отметил Ерофеев.

"Я думаю, что этот вопрос обязательно должен быть вынесен на заседание Топонимической комиссии, оно должно состояться в декабре. Кроме того, я считаю обязательным поговорить с руководством "Зенита" и с представителями фанатских группировок в открытом пространстве - устроить круглый стол с трансляцией по одному из городских каналов и откровенно поговорить на эту тему", - добавил он.

Ерофеев подчеркнул, что сам болеет за "Зенит" с 1964 года, однако это не влияет на его позицию.

"Я футбольный болельщик с большим стажем, больше полувека. В первый раз я побывал на матче с папой, когда мне было шесть лет, и смотрел матч "Зенит"-"Шинник", который закончился со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Но я считаю нецелесообразным переименование станции даже в том случае, если стадион будет называться "Зенитом", - сказал он.

Голосование по поводу переименования станции началось 1 ноября и продлится до 21-го.

Ранее президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев поддержал идею переименования станции метро "Новокрестовская" в "Зенит".

"У нас есть примеры переименования станций метро в футбольные названия. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке, нужно будет учесть мнение города, но со своей стороны беру на себя обязанность обсудить это с городом, услышать, если у них есть какие-то сомнения, попытаться их развеять. А так идея, по-моему, очень хорошая", - сказал Медведев журналистам.

"Новокрестовская" была открыта 26 мая 2018 года возле нового стадиона в западной части Крестовского острова. Она строилась к чемпионату мира по футболу. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями "Приморская" и "Беговая".

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