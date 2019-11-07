Дело возбуждено в Якутии после того, как пилот дал знакомой "порулить" самолетом

07.11.19 12:22

© РИА Новости. Илья Питалев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на борту Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", когда пилот во время пассажирского рейса допустил до управления самолетом свою знакомую девушку, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 31 августа один из членов экипажа неправомерно провел в кабину 33-летнюю девушку и передал ей управление воздушным судном. При этом на борту самолета находились пассажиры.

Ранее в якутских соцсетях появились видеокадры этого полета. Рейс совершался по маршруту Якутск-Саккырыыр. На видео пилот якобы учит свою знакомую управлять самолетом. Девушка сидит за штурвалом, а летчик дает ей наставления: "Крути вправо. А теперь влево давай". Видно также, что самолет находится в воздухе.

В авиакомпании "ИрАэро" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что проводят всестороннюю проверку фото- и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях.

"По итогам проверки будет дана оценка достоверности представленной информации. В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - сообщили агентству в пресс-службе перевозчика.