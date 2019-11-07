ЦБ готов поддержать цифровые активы, если они не заменяют обычные деньги

07.11.19 12:32

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ готов поддержать развитие финансовых технологий, в том числе цифровые финансовые активы, если они не заменяют государственные деньги, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы РФ.

"Цифровые активы, которые не заменяют государственные деньги, мы готовы поддерживать и смотреть", - сказала Набиуллина.

"Мы изучаем, как и многие страны, цифровую валюту центральных банков. Один, наверное, из самых продвинутых здесь - это Китай, Швеция, но это процесс изучения. Надо смотреть и готовность технологий, и что мы получим от этих цифровых денег", - добавила она. "Мы поддерживаем технологии в финансовой сфере, цифровые финансовые активы, я надеюсь, законодательство у нас будет сформировано в ближайшее время, чтобы для участников рынка было больше определенности, безусловно, да", - подчеркнула глава ЦБ отметив при этом, что ЦБ против выпуска криптовалют, как аналога государственных денег: "Мы против частных денег. Если многие цифровые валюты проектировались, как замена частных денег, это мы поддержать не можем".