Минстрой РФ не планирует повышать взносы на капремонт жилых домов

07.11.19 13:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Разработанный Минстроем России законопроект, вносящий поправки в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что для домов с износом более 70% планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта, предполагающие его оплату за счет средств граждан.

"Законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки граждан при переселении из аварийного жилья. При этом никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что законопроект направлен на сокращение непригодного для проживания жилого фонда в стране.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что ведомство намерено провести градацию аварийного и ветхого жилья в стране в течение 2019 года.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в России планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м.