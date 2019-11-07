Проекты шести новых кварталов реновации представят в Москве

07.11.19 13:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Экспозиция по шести проектам планировки территорий программы реновации откроется для москвичей 8 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе Москомархитектуры.

"С 8 по 14 ноября экспозиции пройдут в Выхино-Жулебине, Нагатинском Затоне, Котловке и Академическом, а также в районе Проспект Вернадского. Одновременно экспозиция будет работать и в Информационном центре реновации в "Доме на Брестской", - отметила председатель комитета Юлиана Княжевская.

По ее словам, на экспозиции жители смогут увидеть проекты социальной инфраструктуры, которые хотят возвести в рамках программы. В частности, на территории новых микрорайонов в Нагатинском Затоне планируется построить три детских сада, две школы, дополнительный корпус для действующей школы и образовательный комплекс с детским садом и блоком начальных классов, а также музыкальную школу.

В Выхино-Жулебине построят детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые комплексы и спорткомплексы с бассейнами.

Собрания участников публичных слушаний в этих районах состоятся 12 ноября. На них жители смогут высказать свои предложения и замечания.

Ранее в Москве завершились публичные слушания по еще пяти проектам планировки кварталов реновации - в Академическом, Ломоносовском, Обручевском, Тимирязевском районах, в Люблино и Черёмушках.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года и предусматривает расселение 5 173 домов. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек, в следующем - более 15 тыс.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что до конца года публичные слушания должны пройти по всем проектам кварталов реновации.