Серийных автоугонщиков задержали в Перми

07.11.19 13:26

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 ноября. Interfax-Russia.ru Сотрудники уголовного розыска задержали троих жителей Мотовилихинского района Перми, подозреваемых в серии краж автомобилей, сообщается на сайте регионального главка МВД в четверг.

После задержания один из подозреваемых стал сотрудничать со следствием и рассказал о месторасположении гаражей, где хранятся угнанные автомобили. В ходе обыска полицейские нашли восемь автомобилей: три "Нивы", "Hyundai Solaris", "Nissan Qashqai", "Mitsubishi", "Mazda3" и "Kia Rio". Все кражи были совершены в текущем году.

Кроме того, сыщики изъяли большое количество регистрационных документов от автомобилей и кузовные детали от возможно ранее похищенных машин. По данным ведомства, подозреваемые угоняли автомобили на протяжении последних двух лет.

Сначала они закупали разбитые или пострадавшие от пожара машины, а затем находили в городе похожие по модели, цвету и году выпуска автомобили. Как правило, угоняли их с территории неохраняемых парковок ночью, а затем меняли номера на похищенных машинах и продавали по документам разбитых машин за рыночную стоимость.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.158 УК РФ (кража), подозреваемых арестовали.

Отмечается, что в ближайшее время все уголовные дела, возбужденные в связи с хищением машин участниками этой группы, будут объединены в одно производство и направлены для расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю.