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07.11.19 13:31

Почти каждый второй россиянин высказывается за возвращение смертной казни

© РИА Новости. Александр Урывский
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Около половины россиян считают, что в России следуют восстановить смертную казнь, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 33% опрошенных граждан высказались "за восстановление смертной казни в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов)". При этом большинство сторонников возвращения смертной казни - люди в возрастных категориях 40-54 лет и 55+.

Еще 16% респондентов выступают за расширение применения казни по сравнению с имевшей ранее место практикой.

Социологи отмечают, что 72% опрошенных считают, что приговаривать к высшей мере наказания стоит за изнасилование несовершеннолетних, 64% - за серийные убийства, 45% - за умышленное убийство, 44% - за терроризм, 39% - за торговлю наркотиками, 18% - за госизмену, 12% - за покушение на жизнь главы государства.

По данным опроса, за сохранение моратория на смертную казнь, который действует в РФ, выступили 21% россиян, доля сторонников полной отмены казни составила 19% - за это высказались более трети опрошенных молодых людей в возрасте 19-24 лет. Еще порядка 10% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос был проведен в период с 24 по 30 октября 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

В РФ смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

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