Ретротрамвай "Американка" начал ходить по маршруту в Петербурге

07.11.19 13:37

Фото пресс-службы аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Маркова

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый туристический трамвай начал ходить в Петербурге по маршруту, захватывающему 500 достопримечательностей, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Маркова.

Как отмечается в сообщении, строители городского предприятия "Горэлектротранс" создали копию легендарного городского трамвая ЛМ-33, который еще называют "Американка". При сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, внутри трамвай оснащен современной оборудованием, аудиогидами, системой wi-fi.

"Главное отличие нашего трамвая от существующих в Европе - это его историческая уникальность. Он служил Ленинграду полвека и возвращается спустя 40 лет. Каждый день ретротрамвай будет проходить через шесть мостов и 500 достопримечательностей. Это уникальный маршрут! Он будет востребован не только туристическими группами, но и школами, детскими садами, университетами", - цитирует пресс-служба Маркова.

Ретротрамвай вышел в рейс в среду под номером 1. На нем можно будет проехать по Литейному проспекту, где с апреля 2007 года нет регулярных трамвайных маршрутов. Трамвай будет отправляться из Музея городского электрического транспорта (Средний проспект ВО, 77) ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в 10.00, 13.00, 16.00, 19.00.