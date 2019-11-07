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07.11.19 13:37
Ретротрамвай "Американка" начал ходить по маршруту в Петербурге
Как отмечается в сообщении, строители городского предприятия "Горэлектротранс" создали копию легендарного городского трамвая ЛМ-33, который еще называют "Американка". При сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, внутри трамвай оснащен современной оборудованием, аудиогидами, системой wi-fi.
"Главное отличие нашего трамвая от существующих в Европе - это его историческая уникальность. Он служил Ленинграду полвека и возвращается спустя 40 лет. Каждый день ретротрамвай будет проходить через шесть мостов и 500 достопримечательностей. Это уникальный маршрут! Он будет востребован не только туристическими группами, но и школами, детскими садами, университетами", - цитирует пресс-служба Маркова.
Ретротрамвай вышел в рейс в среду под номером 1. На нем можно будет проехать по Литейному проспекту, где с апреля 2007 года нет регулярных трамвайных маршрутов. Трамвай будет отправляться из Музея городского электрического транспорта (Средний проспект ВО, 77) ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в 10.00, 13.00, 16.00, 19.00.
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