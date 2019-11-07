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07.11.19 14:01

Бывший замглавы Росгеологии Горринг предстанет перед судом

© РИА Новости. Евгений Биятов
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Передано в суд дело о мошенничестве в отношении экс-замглавы АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в вымогательстве у коммерсанта 19 млн рублей, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала Врадий в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя денежные средства в размере более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.

"Указанная сумма частями переводилась на счета фирм однодневок на протяжении периода с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал осуществлять переводы за покровительство его коммерческой деятельности, Ганижев, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал передачу ему суммы в размере более 5 млн рублей", - сказала Врадий.

По ее словам, в результате, 15 февраля 2011 года Горринг получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан.

"На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что, находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники.

"7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту", - напомнила Врадий.

Как сообщалось, Горринг был уволен из "Росгеологии" 29 января этого года решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где он общается с другими пользователями стримингового сервиса. Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса, затем "помиловал", отправив работать в филиал, а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes.

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

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